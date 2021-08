Amici 20, Deddy insultato pesantemente: clamorosa decisione. Il cantante si è voluto sfogare dopo l’accaduto

E’ stato uno dei personaggi più amati di Amici 20, nonchè uno dei cantanti più bravi. Stiamo parlando di Deddy, il ragazzo di Torino messosi in mostra nel talent di Maria De Filippi. Ovviamente, come sempre accade, la visibilità conquistata in tv porta anche delle controindicazioni. Una è il dover fare i conti con i leoni da tastiera, gli haters di professione, che prendono di mira sui social i personaggi famosi. E’ proprio quello che è successo all’artista, che ha dovuto fronteggiare una serie di insulti davvero pesanti sul web. Questo l’ha portato a sfogarsi pesantemente su Instagram, raccontando l’accaduto e riversando tutta la frustrazione accumulata. La sua storia, però, è stata cancellata perchè contenente troppe cattiverie. Deddy aveva anche fatto uno screenshot degli insulti ricevuti, alcuni davvero troppo pesanti. Una reiterazione di odio espresso nella forma più bieca che ha portato all’esasperazione il giovane, costretto a rispondere a tono.

Amici 20, Deddy insultato pesantemente: la sua risposta su Twitter

Nello specifico gli appellativi usati per Deddy variavano da “schifoso” a “grande figlio di…”. Tutte frecciate che venivano scritte sul profilo dell’ex concorrente di Amici. Commenti anche sul suo modo di cantare: “Sei stonato come una campana”, oppure “patetico e imbarazzante”.

Il ragazzo torinese ha affidato a Twitter una risposta definitiva sull’accaduto, sottolineando quello che ha dovuto passare e sorprendendosi per l’atteggiamento di alcune persone, davvero maleducate.

“Instagram ha eliminato la mia storia perché troppo piena d’odio, questa è la dimostrazione di quanto certe persone facciano schifo, curatevi, che vi è successo in passato per essere così cattivi? Io continuo con le persone che mi amano dritto per la mia strada, faccio musica!”

Almeno sul social del cinguettio, però, i fan si sono schierati dalla sua parte e non è stato rimosso alcun post, come avvenuto invece su Instagram.