Uomini e Donne, celebre volto dice addio alla TV: il motivo. La decisione è stata presa in queste ore e ha lasciato tutti a bocca aperta

E’ stata senza dubbio una delle personalità più forti e attraenti di ‘Uomini e Donne’ nel corso degli ultimi anni. Stiamo parlando di Karina Cascella, bellezza mozzafiato e carattere tosto. Da diverso tempo non la si vede più in televisione (dalla scorsa primavera nel salotto di Live-Non è la d’Urso) e le sue apparizioni da Maria De Filippi (2006-2008) e nel reality La Talpa (2008) sono datate ormai quasi 15 anni. Si era parlato di un suo possibile ritorno sul piccolo schermo in questo periodo, ma la diretta interessata ha voluto smentire tutto su Instagram. A spiegarne i motivi è stata lei stessa, manifestando idee molto chiare.

Uomini e Donne, celebre volto dice addio alla TV: la scelta di Karina Cascella

“Per ora, come lo scorso anno, continuerò a concentrarmi sulla mia attività. Il primo è sempre quello più difficile e impegnativo. Poi man mano si vedrà”. Nonostante il Covid, l’ex di Salvatore Angelucci va dritta per la sua strada imprenditoriale:

“È da circa un anno che vi racconto che questa situazione che stiamo vivendo ha rinforzato ancora di più i miei ideali e la mia voglia di avere cose concrete tra le mani. Tutto quello che verrà sarà un di più”.

Il suo ristorante, Matambre, sta andando piuttosto bene a Bergamo, città natale del suo Max. La cucina è tutta dedicata a specialità argentine e viene pubblicizzato spesso sui social di Karina. Prezzi alla portata di tutti e con molta allegria al suo interno. Nel corso dei mesi sono andati a trovarla personaggi famosi come Eros Ramazzotti, Francesco Arca, Kekko dei Modà, oltre ai calciatori dell’Atalanta Palomino e Zapata.

Insomma un progetto che sembra andare a gonfie vele e che non le fa rimpiangere il piccolo schermo, lasciato ormai alle spalle.