Royal Family, Meghan ne ha combinata un’altra: anche Camilla sconvolta. Il post della duchessa del Sussex ha lasciato tutti sbalorditi

Le vicende che circondano la Royal Family continuano a creare il solito clamore. Il distacco dei duchi del Sussex non poteva non creare una forma di attrito piuttosto importante all’interno di Buckingham Palace e le loro dichiarazioni, spesso in tono polemico, continuano a tenere banco anche a Londra. Ultimamente si è fatto un gran parlare di una biografia non autorizzata di Harry e Meghan. Il libro “Finding Freedom“, scritto da Omid Scobie e Carolyn Durand, viene aggiornato con nuove informazioni dall’inizio di quest’anno. I Sussex hanno preso le distanze dall’opera e hanno chiarito che i suoi autori, che si affidano a fonti anonime, non parlano a loro nome.

Nel lavoro vengono svelati dettagli particolari sull’intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey dello scorso marzo, oltre al profondo dolore per la scomparsa del principe Filippo.

La biografia afferma che molti componenti reali erano piuttosto felici della mancata presenza della duchessa del Sussex ai funerali del duca di Edimburgo, perchè temevano avrebbe “creato uno spettacolo” se avesse deciso di partecipare.

La preoccupazione per le mosse di Meghan investe diversi personaggi a corte, tra cui anche Camilla Parker Bowles. Il Daily Mail ha parlato di una ricaduta negli scorsi mesi del rapporto tra la compagna di Carlo e la moglie di Harry.

Royal Family, Meghan ne ha combinata un’altra: ha fatto infuriare Camilla

La duchessa avrebbe infranto un accordo per non mettere in ombra un discorso a lungo pianificato da Camilla sulla violenza domestica. Meghan ha pubblicato le sue foto in un teatro mentre la duchessa di Cornovaglia le dava il suo indirizzo. Questo si dice abbia “molto turbato” la donna.

Un insider ha dichiarato: “Camilla tiene molto al suo lavoro nel sociale e la sua decisione di evidenziare il problema della violenza domestica in occasione del decimo anniversario di Women of the World è stata un piano attentamente ponderato.

“Negli ultimi quattro anni ha lavorato instancabilmente, per lo più dietro le quinte ma con ottimi risultati, per usare la sua piattaforma e le sue esperienze personali a fianco delle persone coinvolte.

“Ovviamente si sapeva che Harry e Meghan avrebbero avuto impegni quella settimana, ma tutti erano d’accordo sul fatto che il discorso di Camilla avrebbe avuto la precedenza. Sfortunatamente alcune persone avevano altre idee”.

Il discorso di Camilla è stato comunque elogiato dopo aver discusso della violenza domestica e aver avviato una nuova campagna sui social media. Il problema è che l’atteggiamento dei Sussex ha cercato di sminuire, anche sui social, il suo operato. Un sorta di affronto che non è assolutamente andato giù alla compagna del principe di Galles. Harry e Meghan hanno a loro volta affrontato il tema con la loro fondazione e quasi in una sorta di competizione hanno voluto porre l’accento più sul loro operato che su quello di Camilla. Scaramucce che si ingigantiscono a dismisura a Palazzo e creano frizioni sempre più difficili da sanare. Un’ulteriore crepa tra la coppia ‘californiana’ e la famiglia d’origine.