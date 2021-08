Mediaset, scelta la coppia per il nuovo show: applausi a scena aperta

Mediaset, scelta la coppia per il nuovo show che debutterà già a settembre in prima serata: applausi a scena aperta da parte dei fan

C’è grande attesa per il nuovo show comico di Italia 1 per diversi motivi. Il primo è che andrà a sostituire un programma storico come ‘Colorado’ (che aveva debuttato come ‘Colorado Cafè’). E il secondo è che adesso sappiamo anche quali saranno i due conduttori di ‘Honolulu‘, al via da metà settembre in prima serata ogni mercoledì.

Mediaset, dopo aver inserito il nuovo programma nei palinsesti autunnali in occasione della presentazione ufficiale, ora ha svelato anche la coppia che farà gli onori di casa. A condurre lo show comico saranno infatti Fatima Trotta e Francesco Mandelli che fino ad oggi non avevano mai lavorato insieme anche se sono volti notissimi al pubblico.

L’intento del nuovo show è chiarissimo. Regalare qualche ora di allegria e di divertimento al pubblico, lanciando anche una serie di volti nuovi per la comicità italiana. E il progetto sarà seguito da uno storico autore come Chicco Sfondrini (già ad Amici e a Ballando con le Stelle) oltre che dal duo comico PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino, in una nuova veste.

Fatima Trotta e Francesco Mandelli al timone di “#Honolulu”.

Il nuovo programma comico di #Italia1.

A settembre, in prima serata. pic.twitter.com/QzjBqflG2u — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) August 27, 2021

Fatima Trotta comincia così la sua avventura su Italia 1 dopo una storica carriera in Rai e a Comedy Central. Tutto il pubblico la conosce come storica conduttrice di ‘Made in Sud‘, lo show comico nel quale aveva cominciato nel 2008 e dal 2013 presentava su Rai 2, nelle ultime due edizioni anche insieme a Stefano De Martino.

Francesco Mandelli invece torna in tv con un programma comico dopo le fortunatissime stagioni de ‘I soliti idioti‘ al fianco di Fabrizio Biggio su Mtv. Una coppia ben assortita, ora aspettiamo di capire chi saranno gli altri protagonisti.