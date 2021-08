Massimo Giletti è finito in trend dopo l’ultima indiscrezione che lo vede prossimo a una svolta storica. Di cosa si tratta.

Massimo Giletti che dal 2 agosto 2017, dopo quasi trent’anni trascorsi in RAI è passato a LA7 per condurre Non è l’Arena, talk in onda ogni domenica, è prossimo a vivere un cambiamento epocale. Difatti, il programma condotto dal giornalista torinese, secondo quanto riportato da Tvblog, potrebbe approdare al mercoledì, dopo aver di fatto triplicato gli ascolti del prime time festivo, colmando un vuoto importante nel palinsesto della tv di Urbano Cairo.

La notizia sotto diversi aspetti è clamorosa e i tantissimi fan non hanno accolto di buon grado tale cambiamento. L’addio alla domenica porterebbe portare a una puntata ridotta di circa 40-45 minuti. Da La7 però, aldilà dell’indiscrezione, al momento non forniscono commenti ufficiali: forse qualcosa di più di una semplice idea sul tavolo c’è.

Massimo Giletti, clamorosa indiscrezione: svolta epica per il conduttore

Massimo Giletti non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale con La7 e così Non è l’Arena potrebbe realmente andare incontro al suo nuovo destino preannunciato da Tvblog. Altra novità sul fronte La7 riguarda “In Onda“, talk show dell’access prime time estivo con la conduzione di Concita De Gregorio e David Parenzo. La coppia sarà promossa anche in inverno con la riconferma nel weekend.