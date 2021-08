Grande Fratello Vip 6, clamoroso ritorno nella Casa: arriva l’indizio che conferma i sospetti in circolazione da diverse settimane

Poco più di due settimane al via, quindi i giochi per il cast del Grande Fratello Vip 6 sono già fatti, almeno per i Vipponi che cominceranno il reality di Canale 5. E la produzione, dopo aver annunciato i primi due nomi ufficiali, quelli di Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, da oggi comincia a spargere indizi sugli altri.

Tenendo fede a quello che aveva promesso, oggi sul profilo ufficiale del reality, è apparsa un’immagine sfocata ma molto significativa. La figura stilizzata di una ragazza, ripreda nella zona delle mani con unghie lunghissime e laccate di rosso. Nulla di più, ma anche una frase significativa: “Il contenuto resterà online solo per 13 minuti. No, non è affatto un caso”.

Così in effetti è stato, perché chi andasse a cercare quella foto adesso non la troverebbe più. Ma è bastato per portare ad una pista chiara, quella che porta a Raffaella Fico che nell’ultima immagine postata sul suo profilo aveva le mani messe in quel modo e truccate in quel modo.

Grande Fratello Vip 6, clamoroso ritorno: può essere il personaggio chiave del reality

Non ci sono solo le mani però, perché anche la frase è molto indicativa. I ’13 minuti non a caso’ secondo molti osservatori sono riferiti ad un evento che ha cambiato la vita della Foco. Tredici anni fa, nel 2008, quando era poco più che maggiorenne Raffaella entrava al GF 8 nella versione normale del reality e si faceva conoscere da tutta Italia.

Da allora a oggi nella sua vita è successo di tutto. Il grande amore con Mario Balotelli che le ha regalato anche la piccola Pia, la partecipazione all’Isola dei Famosi, alcune storie importanti come quella con Alessandro Moggi. Oggi però la Fico risulta di nuovo single e pronta per rimettersi in gioco dentro ad un contesto che conosce bene.