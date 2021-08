GF Vip, ex concorrente ingaggiata per Pekin Express: che sorpresa!

GF Vip, ex concorrente ingaggiata per Pekin Express: il cast dell’adventure game che passa dalla Rai a Sky comincia a prendere corpo

L’unico dato certo per la prossima stagione di Pekin Express, nuovo nome dell’adventure game che è sempre stato trasmesso da Rai 2, è il cambio di rete. Passerà infatti su Sky Uno e le prime puntate saranno trasmesse nella primavera del 2022 visto che le registrazioni cominceranno prossimamente.

A parte Costantino della Gherardesca che per l’ottavo anno consecutivo farà da guida per i concorrenti, il resto del cast al momento è ancora un mistero. Ma cominciano le prime indiscrezioni sui nomi e oggi Blogo ne ha sfornato un paio, quelli di Rita Rusic e Victoria Cabello.

L’ex modella, attrice e produttrice era già tornata in tv due anni fa, come concorrente al Grande Fratello Vip 4 anche se la sua avventura non era durata molto. Ma l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha preparazione e grinta per fare bene.

GF Vip, ex concorrente ingaggiata per Pekin Express: tutto quello che sappiamo fino ad oggi

Quello di Victoria Cabello invece sarebbe in graditissimo ritorno. L’ex veejay e conduttrice per molti anni è stata volto popolarissimo prima a Mtv e poi a Rai 2 con ‘Quelli che il calcio’. Nel 2014 ha anche fatto il giudice a X Factor, sempre su Sky, ma poi negli ultimi anni a causa di una dolorosa malattia è sparita suo malgrado dal piccolo schermo. Per lei quindi sarebbe anche l’occasione per rilanciarsi.

In base alle indiscrezioni trapelate fino ad oggi, i Paesi interessati dalla nuova edizione di Pekin Express dovrebbero essere Israele, Giordania e conclusione a Dubai. Non cambia la formula del programma, le cui registrazioni partiranno nelle prossime settimane.