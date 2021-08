Elisabetta Gregoraci, arriva la conferma ufficiale: fan senza parole di fronte all’annuncio della showgirl calabrese che è già pronta

Tutti aspettavano la conferma ufficiale, anche se ormai la notizia circolava da qualche tempo ed è un piacere per i fan di Elisabetta Gregoraci che tornerà in prima serata. Dopo il successo di ‘Battiti Live‘ su Italia 1, per lei è pronto un nuovo programma che le darà anche una bellissima vetrina.

Eli è pronta per tornare in tv e lo farà prossimamente con uno storico programma di Canale 5. Prossimamente infatti tornerà ‘Scherzi a Parte‘, affidato questa volta ad Enrico Papi che fa il suo rientro a Mediaset. E ci sarà pure lei, come ha spiegato al settimanale ‘Gente’. “Presto mi vedrete accanto a Papi che sarà al timone di Scherzi a Parte”.

Elisabetta Gregoraci, arriva la conferma ufficiale: tutti i segreti della sua vita privata

Un’intervista che è servita anche per chiarore i suoi attuali rapporti con Flavio Briatore dopo alcune immagini delle ultime settimane a Capri che li vedevano di nuovo insieme. Vero, ma nessun ritorno di fiamma. Hanno rapporti ottimi perché entrambi vogliono bene a Nathan Falco e sarà sempre così. Da questo però a pensare di tornare insieme ce ne passa.

La Gregoraci, sia a Battiti Live che nelle sue ultime foto su Instagram è apparsa in forma clamorosa. Ma c’è un segreto? Confessa di mangiare di tutto, ma per fortuna ha ereditato il metabolismo da suo padre e quindi non ingrassa. E poi ha cominciato a praticare sport fin da bambina, quindi per lei tenersi in forma non è un grande sforzo.