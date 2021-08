Cristiano Ronaldo al Manchester United, quanto incassa la Juventus dpo la trattativa lampo che ha riportato il portoghese in Premier?

Cristiano Ronaldo ci ha messo meno di 24 ore dalla rottura ufficiale con la Juventus per trovare una nuova squadra. Torma in Premier League, ma con la maglia del Manchester United. In effetti tutto è stato più chiaro a metà pomeriggio quando il Man City si è chiamato fuori ed è uscito il coniglio dal cilindro.

La conclusione della trattativa è stata confermata dal club con un comunicato: “Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo soggetto all’accordo dei termini personali, visto e visite mediche. Cristiano, 5 volte Pallone d’Oro, ha vinto oltre 30 trofei durante la sua carriera, comprese 5 Champions League, 4 Mondiali per Club, 7 campionati fra Inghilterra, Spagna e Italia e l’Europeo col Portogallo. Nella sua prima avventura allo United, ha segnato 118 gol in 292 partite. Tutti nel club non vedono l’ora di dare il bentornato a Cristiano a Manchester”.