Covid-19, bollettino 27 agosto: 7.826 contagiati e 45 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati del bollettino Covid-19: vediamo gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

Covid-19, ecco il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Oggi arrivano notizie in linea rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagiati è in deciso aumento: 7.826 persone rispetto alle 7.221 di ieri. Sale di poco anche quello legato ai decessi, oggi a quota 45 e più alto quindi rispetto ai 43 della giornata di ieri.

Covid-19, bollettino 27 agosto: scende il tasso di positività e diminuiscono anche i ricoveri

Esaminando gli altri dati essenziali del bollettino Covid-19 appena emesso dalla Protezione Civile, diminuisce il tasso di positività. Sono stati refertati ben 265.480 tamponi e il tasso è pari al 2,39% (-0,3% rispetto al 26 agosto). Ci sono anche 6.717 guariti, i ricoveri sono 55 in più, con 8 pazienti in più nelle terapie intensive. Infine le dosi di vaccino somministrate in totale sono 76.493.946.