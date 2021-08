Chiara Nasti rivela il suo dramma: “Sono stata davvero male e mi hanno aiutato”. L’influencer napoletana ha spiegato sui social cosa le è accaduto

Per qualche tempo si erano perse le sue tracce dai social. Nessun aggiornamento su Instagram e un piccolo campanello di allarme sulle sue condizioni fisiche. Stiamo parlando di Chiara Nasti, bellissima influencer e volto conosciutissimo sul web. Per circa un mese i suoi profili sono rimasti all’asciutto di aggiornamenti e i fan iniziavano a preoccuparsi. A fare chiarezza sull’accaduto ci ha pensato proprio lei attraverso una serie di stories.

La giovane napoletana sostiene di aver sofferto di attacchi di panico e di un forte stato d’ansia, tanto da rivolgersi ad un mental coach. Non quindi la solita cura dello psicologo, ma un modo alternativo per ritrovare la centralità di se stessa e trasformare queste paure in energia positiva.

Chiara Nasti rivela il suo dramma: “Ho sofferto di attacchi di panico!”

Sono stati giorni piuttosto duri, come specificato su Instagram, da cui pian piano sta uscendo al 100%.

“Non so se vi sono mancata almeno un pochino, ma secondo me c’è a chi sono mancata da morire e a chi non sono mancata per niente, perché sui miei canali non c’è la via di mezzo. O mi amano o mi odiano, questo lo so. Devo dire che ho passato un periodo di forte stress. Tutto è iniziato con attacchi d’ansia. Non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone. Ho avuto attacchi di panico, sono stata molto giù“.

I consigli del mental coach al quale si è rivolta sono stati molto utili. Dalla pratica della meditazione ad una ritrovata concentrazione che l’avrebbe tranquillizzata. Dopo quattro settimane si sente finalmente nella direzione giusta.

“Mi sono fatta aiutare però non da uno psicologo. Ho fatto tanta meditazione e devo dire che questa cosa mi ha aiutato parecchio perché riesce a rilassarmi. Penso di essere arrivata a buon punto, soprattutto se considero da dove ero partita. C’erano giorni in cui non avevo voglia di fare niente e di vedere nessuno, neanche di prepararmi per uscire. Ora sono migliorata e ho sentito la voglia di tornare sui social”. Sicuramente una bella notizia per tutti i fan che la seguono.