Calciomercato Roma, in arrivo un top per Mourinho: pronto lo scambio con l’Atletico Madrid. Il tecnico portoghese verrà accontentato dalla società

La Roma ha iniziato con il piede giusto questa stagione. Nelle prime tre partite ufficiali sono arrivate altrettante vittorie, con Trabzonspor e Fiorentina. La gara di ritorno con i turchi, disputata ieri sera allo Stadio Olimpico, ha mostrato anche incoraggianti passi avanti dal punto di vista del gioco. Mourinho sta plasmando i suoi giocatori, conferendogli maggiori certezze a livello difensivo e il giusto atteggiamento per tutti i 90 minuti. Il tecnico portoghese sa bene però che ancora il lavoro da fare è davvero molto e per questo insiste a chiedere qualcosa in più sul mercato. Non lo fa mai in modo diretto davanti alle telecamere, ma cerca sempre la perifrasi giusta per farsi capire. Ieri il riferimento nel post partita alla panchina piuttosto corta in alcuni ruoli era un chiaro messaggio ai naviganti. I Friedkin sanno che serve un ultimo sforzo per completare la rosa e proveranno in tutti i modi ad accontentarlo. Il ruolo in cui si dovrebbe intervenire in questi ultimi 5 giorni di campagna trasferimenti è quello del centrocampista centrale. Un regista per salire un ulteriore gradino di competitività.

Calciomercato Roma, in arrivo un top per Mourinho: Hector Herrera dell’Atletico Madrid

Il nome rilanciato nelle ultime ore anche da Gianluca Di Marzio su Sky Sport è quello di Hector Herrera. Il capitano del Messico, in forza all’Atletico Madrid, è in uscita dalla Liga e potrebbe abbracciare la nuova esperienza romana. Simeone non lo ritiene un titolarissimo e può lasciarlo partire senza troppi indugi. Vista l’età (31 anni) e lo scarso impiego nella passata stagione, il suo valore di mercato si aggira sui 10 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere coperta dai giallorossi tramite l’inserimento di Gonzalo Villar. Lo spagnolo non è il preferito di Mourinho per caratteristiche tecniche e fisiche e può rientrare nei sacrificabili. I ‘Colchoneros‘ sono destinazione gradita al ragazzo che in Spagna potrebbe avere maggiore visibilità. Tiago Pinto sta intavolando la trattativa in queste ore e si attende la fumata bianca prima di domenica. Esperienza e cattiveria ricercate dal tecnico portoghese potrebbero arrivare proprio con il messicano. Un ultimo step per lanciare l’assalto ai primi 4 posti della Serie A.