La Juventus dopo l’addio di Cristiano Ronaldo è pronta a sferrare un super colpo in attacco.

La Juventus come si comporterà sul fronte mercato adesso che Cristiano Ronaldo è andato via? Questa è una domanda che la maggior parte dei tifosi si sono posti nelle ultime ventiquattro ore. Massimiliano Allegri ha lanciato un chiaro messaggio: “Cristiano ieri mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus ed è per questo che domani non sarà convocato. Oggi non si è allenato, ha liberato l’armadietto e salutato i compagni. Gli auguro ogni fortuna, ma noi adesso dobbiamo concentrarci solo sui risultati: bisogna farli anche senza di lui. Cristiano ha fatto una scelta, i campioni passano così come gli allenatori, resta la Juventus che è la cosa più importante”.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per l’attacco: c’è il sì di Allegri

Il calciomercato sta per chiudere i battenti e la Juventus, con l’addio di CR7 e Kaio Jorge infortunato si ritrova senza una vera prima punta. L’obiettivo della società, dunque, è quello di intervenire prima del termine ultimo di mercato e regalare un numero 9 da doppia cifra ad Allegri.

Nelle ultime ore, secondo gli ultimi rumors di mercato, in orbita Juve sembrano essere finiti tre attaccanti azzurri: Scamacca, Raspadori e Kean. Quest’ultimo è il preferito per sostituire Cristiano Ronaldo e con l’aiuto di Mino Raiola l’affare potrebbe concludersi a somme irrisorie.