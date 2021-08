Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo è un ricordo: scelto il sostituto!

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo è ormai prossimo a lasciare i bianconeri. Già scelto il nome del sostituto in attacco

Un fulmine a ciel sereno, nonostante la panchina di domenica pomeriggio contro la Juventus: Cristiano Ronaldo è ormai prossimo a lasciare la Juventus. Si è tenuto quest’oggi un incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente del giocatore Jorge Mendes.

Il portoghese vuole andare al Manchester City, ma la Juventus vuole incassare almeno 30 milioni di euro per evitare minusvalenze a bilancio. Un tira e molla che dovrebbe comunque risolversi in tempi brevi. E la dirigenza juventina si sta già tutelando, trattando per il possibile sostituto.

Calciomercato Juventus, via Cristiano Ronaldo? Torna Moise Kean

Un calciomercato pronto ad essere stravolto quello della Juventus con la partenza di CR7. Chi al suo posto? Secondo quanto raccontato da Sky Sport, il prescelto potrebbe essere Moise Kean. Questa mattina Mino Raiola si è recato alla Continassa per parlare personalmente del possibile affare.

Il talentuoso attaccante italiano si trova ora all’Everton, e gradirebbe un ritorno in Italia. Se ne riparlerà sicuramente già nelle prossime ore, in attesa della fumata bianca.