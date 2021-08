Barbara D’Urso, l’indiscrezione gela i fan: altra mazzata per la presentatrice? Quest’anno dovrà fare i conto con un ridimensionamento dei suoi impegni su Mediaset

Sicuramente non sarà stata contenta delle decisioni prese dai vertici Mediaset in vista della prossima stagione televisiva 2021/2022. Barbara D’Urso vedrà di molto ridimensionato il suo spazio sul piccolo schermo di Canale 5. Annullato il suo show serale ‘Live- Non è la D’Urso‘, così come ‘Domenica Live’, che sarà rimpiazzato da ‘Scene da un Matrimonio’, condotto da Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. Nelle mani della conduttrice napoletana rimarrà solo l’appuntamento quotidiano con ‘Pomeriggio Cinque‘, anch’esso però ridotto nei tempi e mutato nei contenuti. Molto più spazio all’informazione e meno al gossip, andando un po’ nel verso opposto rispetto a quanto fatto in questi anni.

Barbara D’Urso, l’indiscrezione gela i fan: non dovrebbe condurre La Talpa

Per lei, però, si era parlato in questi giorni di un altro progetto all’interno del mondo Mediaset. Stiamo parlando del format ‘La Talpa’, uno dei reality storici della tv privata che tornerà in auge a breve. La D’Urso doveva esserne la conduttrice, prendendo il posto che fu di Paola Perego. Secondo alcune indiscrezioni lei era in pole position per prendere il timone dello show, ma fonti Mediaset riportate da Dagospia, per ora hanno sempre smentito. Come dice il portale di Roberto D’Agostino, all’interno della rubrica ‘A lume di candela’, è piuttosto complicato che le possa essere affidato un titolo di punta del nuovo palinsesto, dopo il ridimensionamento a cui è andata incontro. Insomma l’ennesima doccia gelata dal punto di vista professionale di questo 2021 non proprio fortunato. La Barbara nazionale dovrà rifarsi in altro modo.