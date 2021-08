Anticipazioni Una Vita, avverrà nelle prossime puntate: colpo di scena. La novità riguarderà Laura e Mendez, oltre ad una mossa di Javier

Non mancano mai i colpi di scena ad Acacia 38. Le anticipazioni della soap opera latina vedono al centro della scena nelle prossime puntate il personaggio di Laura. Mendez le propone un patto che la domestica è convinta ad accettare, mentre nel frattempo Felipe avrà diversi problemi da risolvere.

La sua guerra contro Genoveva è solo all’inizio e vivrà nuovi sviluppi in materia. La Salmeron, scopre di aver perso il bambino che stava per partorire e decide di dichiarare guerra ad Alvarez Hermoso. Potrà contare anche sul pieno sostegno di Javier Velasco.

Di fronte al tribunale potranno contare anche sull’appoggio della stessa Laura, chiamata a testimoniare contro Genoveva durante il processo.

La carta vincente di Felipe e Mendez è sotto il ricatto di Genoveva e Velasco, per non lasciar trapelare tutti i segreti di cui è a conoscenza.

Una volta arrivata al processo, la domestica spiazza tutti con la sua testimonianza a favore della Salmeron, che passerà da vittima. Nemmeno l’intervento di Cesareo riuscirà a sistemare le cose e così la donna riuscirà a farla franca, venendo dichiarata innocente.

Felipe non riesce a contenere la rabbia e dopo aver perso il controllo davanti alla stampa, si reca al cimitero per giurare vendetta contro Genoveva di fronte alla tomba di Marcia. Nel frattempo la Salmeron può rilassarsi per la vittoria ottenuta insieme a Velasco. Mendez però intuisce che qualcosa di strano sta accadendo e decide di agire.

Dal canto suo l’Alvarez Hermoso ha intenzione di recarsi a Cuba per parlare con Santiago e vendicare così la morte di Marcia. Genoveva non prende bene la decisione e prega l’uomo di non andare. Nel contempo Velasco affida addirittura a Laura l’omicidio di Felipe.

La domestica si tira indietro e decide di cambiare la propria versione.