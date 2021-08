Anticipazioni Il Paradiso del Signore, addio di un amato personaggio: fan delusi. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Rai 1

La soap di Rai 1 Il Paradiso del Signore è giunta alla sesta stagione e come al solito non lesina colpi di scena. Per vedere le nuove puntate dovremo attendere il 3 settembre e avremo subito un addio importante. Quest’anno, infatti, uscirà di scena Cosimo Bergamini. L’indiscrezione circolava già da tempo e ora è ufficiale grazie alla conferma dell’attore che lo interpreta. Alessandro Cosentini sulle pagine del settimanale Di Più Tv ha detto che l’imprenditore, compagno di vista della stilista Gabriella Rossi, apparirà solo in alcune puntate della serie prima di abbandonare la scena e volare a Parigi al fianco della madre Delfina.

Già in queste prime puntate a partire dalla prossima settimana, Bergamini non sarà al centro della scena. Secondo la sceneggiatura, infatti, l’uomo è già a Parigini per fuggire dai guai economici che ha lasciato in Italia e per assistere la madre malata. In realtà resta in attesa che la moglie Gabriella possa raggiungerlo al più presto. Successivamente è previsto il suo rientro a Milano per definire alcuni affari in mano al padre e lì dovrà fare i conti con una sorpresa. Il passo all’indietro in Lombardia sarà anche l’occasione per salutare tutti i suoi amici e conoscenti prima del commiato ufficiale.

Anticipazioni Il Paradiso del Signore, addio di Cosimo Bergamini: fan delusi

Ora la domanda di tutti gli appassionati è legata al possibile addio assieme a Cosimo Bergamini della moglie Gabriella Rossi. Nella stampa di settore per ora non ci sono indiscrezioni in materia e anche l’attrice Ilaria Rossi, che la interpreta, non ha dato indizi in materia. Alessandro Cosentini non ha chiuso però definitivamente la porta ad un possibile ritorno e ha aperto alla chance che sia solo un arrivederci. D’altronde il giovane attore calabrese è molto legato alla soap e a tutto il suo cast. Tra l’altro proprio questa fiction gli ha permesso di superare un momento personale estremamente difficile. Era caduto quasi in depressione per la fine della sua lunga storia d’amore, durata 12 anni. Un grandissimo dolore trasformato in forza per reagire alle avversità e migliorare personalmente e professionalmente.

Cosentini sarà coinvolto anche in un altro progetto Rai molto ambizioso, ovvero la prima puntata di questa stagione di Don Matteo. Recitare al fianco di Terence Hill è stato un grandissimo onore e lo ha reso davvero orgoglioso. Oltre a questo lo vedremo anche nel cortometraggio ‘Lo sport nazionale‘, nelle vesti di un uomo malato per le scommesse calcistiche.