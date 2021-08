Le anticipazioni di Beautiful rivelano ai numerosi telespettatori diversi colpi di scena che cambieranno la trama della soap-opera.

Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, è stata trasmessa per la prima volta nel 1987 negli States mentre in Italia tre anni più tardi, quindi nel 1990. Dopo 31 anni dalla prima puntata, Beautiful è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di fedelissimi telespettatori che ogni giorno si aggira intorno ai 2.8/2.9 milioni fino a toccare punte di più di 3 milioni a puntata nella stagione invernale. Il motivo di tale successo è dovuto alla trama avvincente che ogni giorno si arricchisce di numerosissimi colpi di scena proprio come nel prossimo episodio in onda alle 14.05 su Canale5.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Durigon sempre più in bilico, la Lega studia un modo per sostituirlo evitando la mozione di sfiducia

Anticipazioni Beautiful, alto tradimento: promessa non mantenuta

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Finn lascerà la casa dove vive con Steffy e lei si ritroverà di fronte a una spiacevole sorpresa. Partita per un breve viaggio di lavoro insieme a Hope al suo ritorno troverà Finn e Jack in compagnia di Sheila.

Altro colpo basso per Steffy che crede che il suo nuovo marito stia mantenendo la sua promessa. Il giorno del loro matrimonio, Sheila fa ritorno a Los Angeles e confessa di essere la madre biologica di Finn. La famiglia Forrester e le Logan, come si può immaginare, non la accolgono nel migliore dei modi.

Steffy ha con lei un primo confronto faccia a faccia e poi fa promettere a Finn che non permetterà a Sheila di entrare nelle loro vite. Quest’ultima, invece, non ha alcuna intenzione di starsene da parte, e invia dei messaggi al medico che non riesce a mantenere le distanze.

Sicuro che poi Sheila andrà via da Los Angeles, l’uomo chiederà a Finn di permetterle di vedere il piccolo Hayes, figlio suo e di Steffy. Ed è proprio questo il motivo che porterà la Forrester a cacciare via il suo neo marito. Quando tornerà dal breve viaggio di lavoro, Steffy troverà Sheila con in braccio il piccolo Hayes.