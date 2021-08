Ambra Angiolini torna in tv, regalo pazzesco per tutti i fan per celebrare un compleanno davvero speciale con un grande amarcord

Un compleanno speciale merita anche una festa speciale. Come quella che Mediaset sta organizzando per celebrare uno dei programmi che ha fatto al storia della televisione italiana, anche se all’epoca nessuno all’inizio lo pensava.

Il 9 settembre 1991 su Italia 1 debuttava ‘Non è la Rai‘ che quindi sta per compiere 30 anni dalla sua prima puntata. E per questo Mediaset Extra domenica 5 settembre ospiterà una maratona ininterrotta per ripercorrere la storia del programma. Impossibile concentrare tutto in una sola giornata, ma ci sarà tutto il meglio a cominciare dal debutto in tv della giovanissima Ambra Angiolini.

Nessuno ancora conosceva la ragazza romana che da lì diventò un vero culto insieme a tutte le altre che sono passate per quegli studi. Facciamo solo qualche nome? Claudia Gerini e Alessia Merz, Pamela Petrarolo e Michela Andreozzi, Laura Freddi e Antonella Mosetti, oltre a tante altre.

L’idea iniziale era stata di Gianno Boncompagni, che curava anche la regia, e dell’autrice Irene Ghergo che nel coeso dello speciale offrirà anche la sua testimonianza. Una ventata di aria fresca quella di ‘Non è la Rai’ che ha creato un nuovo modo fi fare televisione molto prima dei social e dei reality, dei talent e di Tik Tok. E ci ha fatto conoscere anche Ambra Angiolini che pi ha avuto compagni famosi come Francesco Renga e Massimiliano Allegri, è diventata mamma e ha anche una solida carriera. Ma tutto è partito da lì.