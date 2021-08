Tale e Quale Show, Carlo Conti spiazza tutti: decisione definitiva in arrivo. Il presentatore ha svelato qualche anticipazione riguardo il cast

Tale e Quale Show tornerà in onda anche nella prossima stagione di Rai 1. Nella definizione dei vari palinsesti, il programma di Carlo Conti ricoprirà un ruolo preminente. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 settembre, con la prima puntata dell’edizione 2021. Il conduttore toscano si è lasciato andare a una battuta sulla composizione del cast. In questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare di possibili concorrenti, con indiscrezioni davvero interessanti. Anche per quanto riguarda la giuria potrebbero esserci delle novità particolari.

Il loro ruolo è davvero importante, visto che a ogni posizione in classifica corrisponde un voto, che alla fine determina una classifica finale. Il primo nome confermato è quello dell’insostituibile Loretta Goggi, tra le più brillanti figure della scorsa edizione.

Tale e Quale Show, Carlo Conti spiazza tutti: ci sarà anche un quarto giudice

In più, ad affiancare Carlo Conti ci sarà anche un vecchio collega e amico, ovvero Giorgio Panariello. In più, come terzo giurato, lo show potrà contare su Cristiano Malgioglio, in grado di mettere tutti d’accordo. Il tris d’assi non sarà però da solo in fase di giudizio, ma verrà affiancato da una quarta persona, che però non sarà fisso ma cambierà di volta in volta, in base alle puntate.

Come riportato da Tv Blog, i nomi in ballo stanno già stuzzicando la fantasia dei telespettatori. Le ultime indiscrezioni portano a due personaggi in particolar modo: Ubaldo Pantani e Francesca Manzini. Ancora non è sicuro chi la spunterà ma di certo potrebbe essere un ulteriore quid in più ad un format già di grande appeal.