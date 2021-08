Sorteggio Champions League: orario, criteri, diretta tv e streaming

Sorteggio Champions League: il quadro delle 32 squadre è definito e questa sera conosceremo i gironi. Orario, criteri, diretta tv e streaming

Ci siamo lasciato così, con il trionfo del Chelsea nella finale di Oporto dopo il derby tutto britannico con i Manchester City. Ma la Chanpions League 2021/2022 è già pronta per ripartire con i suo primo atto ufficiale. Oggi alle 18 dall’urna di Istanbul uscirà la composizione di tutti i gironi della prima fase, per una formula che non cambierà fino al 2024.

Otto gironi da quattro squadre, con le prime due qualificati agli Ottavi che incroceranno le prime contro le seconde. Le terze classificate andranno in Europe League e le quarte finiranno lì il loro cammino. L’Italia propone Inter, Milan, Atalanta e Juventus, in rigoroso ordine di arrivo nella passata stagione.

Il via della Champions League 2021 è in programma per martedì 14 e mercoledì 15 settembre. Seconda giornata il 28 e 29 settembre, la terza il 19 e 20 ottobre, la quarta il 2 e 3 novembre, la quinta il 23 e 24 novembre e la sesta il 7 e 8 dicembre.

Sorteggio Champions League: la divisione nelle fasce e la diretta in tv e streaming

Questa la suddivisione della 32 squadre nelle quattro fasce previste per i sorteggi della Champions League 2021/2022.

PRIMA FASCIA: Chelsea, Villarreal, Manchester City, Atletico Madrid, Inter, Bayern Monaco, Lilla, Sporting Lisbona.

SECONDA FASCIA: Real Madrid, Barcellona, Juventus, Manchester United, Psg, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund.

TERZA FASCIA: Porto, Ajax, Lipsia, Atalanta, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Salisburgo, Shaktar Donetsk.

QUARTA FASCIA: Bruges, Young Boys, Milan, Malmoe, Wolfsburg, Dinamo Kiev, Besiktas, Sheriff Tiraspol.

Il sorteggio partirà alle 18 e potrà essere seguito in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200 del satellite) e in chiaro su Canale 20. Ma anche in streaming per chi ha un abbonamento con l’applicazione di Sky Go oppure Now, il servizio streaming di Sky, op ancora l’app Mediaset Infinity, selezionando il canale 20.