Sorteggio Champions League: tutti i gironi delle squadre italiane

Sorteggio Champions League: primo atto ufficiale della nuova edizione al via il 14 settembre, ecco tutti i gironi delle squadre italiane

Cinque spagnole, il Chelsea campione in carica insieme alla carica della Premier League, ma anche il PSG che può spazzare via tutti e le quattro italiane con voglie nuove. La Champions League 2021/2022 vivrà il suo atto finale a San Pietroburgo ma ora sappiamo già il destino delle formazioni di Serie A.

La prima giornata della Champions League è in programma nelle serate di martedì 14 e mercoledì 15 settembre. La seconda giornata sarà il 28 e 29 settembre, la terza il 19 e 20 ottobre, la quarta il 2 e 3 novembre, la quinta il 23 e 24 novembre e la sesta il 7 e 8 dicembre.

Sorteggio Champions League: i gironi più duri sono quelli delle milanesi

L’Inter ritroverà come un anno fa sia il Real Madrid di Carlo Ancelotti che lo Shakthar di Roberto De Zerbi. Peggio è andata al Milan che ha il compito più duro con Atletico Madrid e Liverpool, oltre al Porto. Bene, almeno sulla carta, per l’Atalanta che ha il Manchester United ma anche il Villareal e per la Juventus che, Chelsea a parte, ha tutto per passare.

Ecco gli otto gironi completi:

GIRONE A: Manchester City, Paris Saint-Germain, Lipsia, Bruges

GIRONE B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

GIRONE C: Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

GIRONE D: Inter, Real Madrid, Shakthar, Sheriff

GIRONE E: Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev

GIRONE F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

GIRONE G: Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

GIRONE H: Chelsea, Juventus, Zenit San Pietroburgo, Malmoe