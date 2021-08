Royal Family, l’insolita abitudine del Principe Carlo: lo fa sempre! A rivelarlo è stato un corrispondente di Buckingham Palace

La mania del Principe Carlo per la forma fisica non sempre è stata raccontata nel modo giusto. Nel corso degli anni, oltre a esercitarsi con un po’ di ginnastica tutti i giorni, ha sempre curato l’alimentazione, potendo vantare una linea perfetta. Non solo, da grande appassionato del ‘buon cibo’, si è anche appassionato alla produzione alimentare, fondando nel 1990 Duchy Organics, un’associazione per sostenere l’agricoltura biologica. Da questa iniziativa sono stati prodotti ad esempio dei biscotti d’avena molto diffusi in Gran Bretagna.

Tra le abitudini che il primo erede al trono della corona inglese mantiene inalterate, c’è quella di saltare quotidianamente il pranzo. A rivelarlo è stato l’ex corrispondente reale Gordon Rayner, che parlando al The Telegraph ha rivelato: “Il pranzo è visto come un lusso che ostacola il suo lavoro, quindi mangia solamente a colazione prima di iniziare.

“L’ho scoperto in prima persona mentre seguivo i tour reali. Tutto il suo staff doveva sempre rifugiarsi in qualche snack visto che non erano contemplate pause pranzo”.

Royal Family, l’insolita abitudine del Principe Carlo: salta sempre il pranzo

Il Principe di Galles, un sostenitore del benessere degli animali e della causa ambientale, ha anche vietato agli chef di corte di acquistare foie gras.

Il fegato d’anatra o d’oca, infatti, nel processo di produzione prevede l’inserimento di tubi nelle gole degli esemplari maschi. Una sofferenza che Carlo non approva, come gran parte degli animalisti.

Nel 2008, il vice capofamiglia del figlio di Sua Maestà, Andrew Farquharson, ha commentato: “Il Principe di Galles ha imposto ai suoi chef di non comprare foie gras”.

Una delle sue passioni a tavola sembrano essere invece i funghi. L’ex chef reale Darren McGrady, ha detto a Delish che Carlo seleziona i funghi “più incredibili” per i suoi pasti. Una delle sue pietanze preferite è proprio il risotto con i porcini.

“Adora i funghi selvatici e porta i suoi chef a Balmoral per mostrare loro dove si trovano le tipologie migliori“, spiega McGrady. Una cosa che invece nè lui nè Camilla sopportano è l’aglio, bandito da ogni tipo di pietanza. Stranezze reali.