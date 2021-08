Nicola Savino, nuovo programma con 2 ex concorrenti del GF Vip: che bomba. La conferma definitiva può arrivare fra pochi giorni

Ormai è ufficiale: Nicola Savino torna in diretta con un nuovo show. L’ex conduttore de ‘Le Iene‘ abbraccerà il nuovo progetto su Italia 1 a partire dal prossimo autunno. Si tratta di “Ritorno a Scuola”, un programma che riguarderà alcuni vip alle prese con l’esame di quinta elementare. I concorrenti saranno assistiti dai bambini che li guideranno alla preparazione del test. Dopo diverse voci sul format ora resta solo da definire chi saranno i protagonisti dietro i banchi di scuola.

Al fianco di Savino, che vestirà i panni del maestro, dovrebbero esserci anche Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Paola Caruso.

Nicola Savino, nuovo programma con 2 ex concorrenti del GF Vip: Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta

Le tre donne non dovranno affiancare Savino alla conduzione nè essere delle assistenti, ma torneranno ad essere allieve. Vedremo se i bimbi riusciranno a impedire loro di essere bocciate. Nel format è prevista infatti anche la possibilità di essere respinti.

L’indiscrezione sulle concorrenti Vip arriva direttamente dalla rivista Oggi. Alberto Dandolo, nella sua “Pillole di Gossip” ha accennato alla possibilità della partecipazione delle due ex concorrenti del GF Vip nel nuovo show Mediaset. Dietro alla realizzazione dello show c’è Angelo Ferrari nella figura di capoprogetto, autore già di X Factor e dell’Isola dei Famosi. La casa di produzione è la Blu Yazmine di Dallatana e Canetta. Oltre alle tre sopracitate per ora non è dato sapere chi saranno gli altri alunni speciali che troveremo a partire dall’autunno su Italia1. Di certo nelle prossime settimane verrà fuori qualcosa in più. Non resta che attendere.