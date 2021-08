Marco Columbro, noto volto della televisione italiana è uscito dai radar del piccolo schermo per fare cosa?

Marco Columbro è uno dei volti più amati del piccolo schermo. La sua storia, un po’ come per la maggior parte degli attori inizia a teatro, in modo particolare nella seconda metà degli anni settanta. Dopo l’esperienza teatrale si dedica alla conduzione di varietà giornalieri per le reti Fininvest come il programma Tra moglie e marito nel decennio successivo.

Negli anni novanta è stato legato artisticamente a Lorella Cuccarini con la quale ha condotto diverse edizioni di varietà come Paperissima e Buona domenica. Ha partecipato anche come attore a fiction come Caro maestro, serie televisiva di cui era il protagonista. Negli anni duemila, anche a causa di un aneurisma cerebrale, la sua carriera televisiva ha subìto una battuta d’arresto in favore, dell’attività teatrale. A testimoniare il suo peso artistico 13 Telegatti. Ma cosa fa oggi Marco Columbro?

Marco Columbro, che fine ha fatto il noto volto della televisione: grande colpo di scena

Da un punto di vista professionale, anche il prossimo anno sarà fuori da tutti i progetti. Anche a teatro, soprattutto a causa della pandemia, è tutto fermo. Sarebbe forse giunto il momento di rendere omaggio a uno dei simboli degli anni d’oro della tv commerciale. Prima che sia troppo tardi.