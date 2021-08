Isola dei Famosi, che nome come opinionista: c’è l’annuncio. Il reality di Mediaset ripartirà all’inizio del 2022 e il cast si va via via definendo

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è già stata confermata. Per il sedicesimo anno ci saranno dei naufraghi in Honduras, anche se la data ufficiale del viaggio deve essere ancora confermata. L’unica cosa certa è che sarà all’inizio del 2022, ovviamente sempre in Centro-America. Anche la situazione internazionale legata al Covid influirà sulle tempistiche e le modalità di svolgimento del programma. Alla conduzioni ritroveremo Ilray Blasi, promossa dopo l’ottimo risultato della versione 2020. L’abbiamo lasciata il 7 giugno al termine della finale e la ritroveremo con a fianco degli opinionisti doc. Tra questi potrebbe esserci ancora una volta Iva Zanicchi, storica cantante italiana vincitrice per ben tre volte del Festival di Sanremo.

Isola dei Famosi, che nome come opinionista: potrebbe esserci una conferma per Iva Zanicchi

Parlando al periodico Mio, l’ex conduttrice di ‘OK, il prezzo è giusto!’ ha rivelato: “Paganini non ripete, ma se me lo dovessero chiedere, ci penserei. Comunque credo che gli opinionisti diano un contributo, ma la vera forza dell’Isola devono essere i naufraghi”. Insomma la sensazione è che non rifiuterebbe un nuovo invito su Canale 5, anche se sa benissimo che il clou della trasmissione saranno i concorrenti.

Sul ruolo dell’opinionista ha poi aggiunto: “Non è facile, anche perché ormai si opina poco. Bisogna avere un’espressione sorridente e non sempre ce la fai. Ma all’Isola mi sono divertita. Ilary è una gran donna: elegante, bella e sempre rilassata”.

Iva Zanicchi è sempre stata molto generosa, anche nel lavoro e questo l’ha spesso danneggiata. Per spiegarlo dice: “Non so dire no. Dire sempre sì mi espone al rischio di fregature”. Di sicuro non lo sarebbe vederla ancora al centro della scena, con la solita simpatia e disinvoltura.