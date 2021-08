La validità dei lasciapassare verdi potrebbe essere estesa dal governo da 9 a 12 mesi per oltrepassare l’ostacolo

La durata di nove mesi del green pass sta per scadere per quei primi vaccinati che già a gennaio 2021 si erano messi in fila per l’iniezione. A ottobre la loro certificazione non sarà più valida.

Il governo è al lavoro a delle modalità di azione per ovviare all’ostacolo, al momento l’ipotesi più quotata è quella di estendere la durata del green pass a dodici mesi dall’ultima vaccinazione e a sei mesi dalla prima dose.

Dati sui vaccinati in Italia

I dati ci riportano una situazione ottimistica, infatti oltre il 68 per cento degli italiani sopra i dodici anni ha ricevuto anche la seconda iniezione. Sono diciannove milioni, invece, le persone che non hanno ancora completato il procedimento con la seconda dose.

Nessun notizia ufficiale trapela invece dall’ipotesi di una terza dose di vaccino e anche l’iniziale scadenza del green pass a sei mesi dalla vaccinazione sarà rimodulata per adattarsi agli studi condotti sul coronavirus.

Vantaggi della terza dose

Secondo i sostenitori della terza dose, questa avrebbe un effetto ‘booster’ sui linfociti di “memoria”. Sarà quindi destinata alle persone fragili e immunodepresse in prima istanza, per poi valutare se aprire questa possibilità anche a tutti.

La durata effettiva dell’immunità conferita al nostro corpo dai vaccini non è ancora chiara. Sebbene gli anticorpi diminuiscano col passare dei giorni, la risposta cellulare al virus si sta dimostrando più duratura di quanto ipotizzato inizialmente.