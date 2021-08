GF Vip, ex tronista di Uomini e Donne nel cast? La verità viene a galla

Un aggiornamento che nessuno si aspettava sul GF Vip 6. Un ex tronista di Uomini e Donne potrebbe essere uno dei futuri concorrenti del reality.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti.

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip: Adriana Volpe. La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma non sarà l’unica. Infatti Antonella Elia e Pupo faranno spazio a un duo tutto femminile: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Anche sul fronte concorrenti vi sono alcune ufficialità. Nel cast ci saranno Giucas Casella e Tommaso Eletti oltre a Soleil Sorge e Jo Squillo. Nel cast della prossima stagione del programma condotto da Alfonso Signorini ci sarà anche un figlio d’arte, ovvero il figlio di Patrizia Mirigliani.

GF Vip, ex tronista di Uomini e Donne nel cast? La verità

Deianira Marzano ieri ha condiviso sul suo profilo Instagram una lista di nomi di possibili futuri concorrenti del GF Vip 6. Tra i tanti volti noti del mondo dello spettacolo, nella lunga lista, c’era anche il nome di Massimiliano Mollicone.

La notizia è finita in trend e l’ex tronista ha smentito dicendo che lui non prenderà parte al reality condotto da Alfonso Signorini. In molti però sono pronti a scommettere, che durante i mesi di messa in onda possono sempre cambiare le cose e le opinioni.