GF Vip 6, entra anche un ex di Belen Rodriguez? Tutti i dettagli

GF Vip 6, entra anche un ex di Belen Rodriguez? In attesa della conferma ufficiale, la bomba è già pronta per esplodere

Due nomi ufficiali, quelli dell’ex soprano Katia Ricciarelli e di Sophie Codegoni, in passato tronista di Uomini e Donne, e tanto altri da confermare. Perché nella Casa del Grande Fratello Vip 6 entrerà fin dal subito una ventina di concorrenti ufficiali anche se alla fine saranno almeno il doppio considerando che durerà sette mesi.

E tra i nomi caldi delle ultime ore torna anche quello di un ex di Belen Rodeiguez. Tranquilli, non è Stefano De Martino, anche se da parte della produzione sarebbe un colpo da maestro. Non è nemmeno Andrea Iannone che pure più volte è stato accostato al reality di Canale 5 e ha rappresentato un capitolo importante nella vita della showgirl argentina.

Un realtà stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che nell’estate del 2020 dopo la rottura definitiva con De Martino ha frequentato Belen. In realtà la loro storia è durata solo alcune settimane, ma gli è servita per farsi conoscere dal grande pubblico.

GF Vip 6, entra anche un ex di Belen Rodriguez? Ha frequentato anche un altro nome famoso

Il nome di Gianmaria Antinolfi circola da un po’, ma ora è stato rilanciato da 361Magazine, la testata online fondata da Alfonso Signorini e quindi molto vicina al reality. Dovrebbe esserci anche lui quindi tra i primi che entreranno dalla porta rossa uil 13 settembre, prima serata ufficiale del reality.

Antinolfi, origini napoletane e classe ’85, lavora e vive a Milano: è direttore vendite di due multinazionali della moda e del lusso. Prima di Belen era anche uscito con Dayane Mello, che non ne ha conservato un buon ricordo. Ma ora è pronto per farsi apprezzare anche dal grande pubblico.