Gemma Galgani conferma tutto e confessa di averlo fatto per davvero. Il pubblico è rimasto attonito dinanzi alle sue dichiarazioni.

Uomini e Donne is back, o quasi. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda a partire dal 13 settembre mentre martedì 24 e mercoledì 25 agosto è stata registrata la prima puntata del programma. Tra i volti ormai noti del Trono Over, è tornata in studio anche Gemma Galgani che quest’anno ha voluto ricorrere alla chirurgia estetica.

La notizia era già trapelata nei giorni scorsi ma una volta in studio la notizia è stata confermata anche da Riccardo Signoretti, il quale ha scritto: “Gemma Galgani si è rifatta anche il seno. Clamoroso a Uomini e donne. Gemma, la dama torinese che da undici anni cerca l’amore nel dating show di Maria De Filippi, apparirà in studio con un décolleté nuovo di zecca”.

Gemma Galgani conferma tutto, lo ha fatto per davvero: pubblico attonito

IlVicoloDelleNews conferma che Gemma avrebbe deciso di ricorrere ancora una volta alla chirurgia estetica. Difatti, nel corso della registrazione avvenuta tra martedì e mercoledì, la dama torinese avrebbe ammesso di essere ricorsa alla chirurgia per sentirsi più in pace con il suo aspetto.

Le sue confidenze però, oltre che a lasciare attonito il pubblico da casa, avrebbero causato l’ira di Tina Cipollari dando vita al primo acceso diverbio di questa nuova edizione di Uomini e Donne che si preannuncia ricca di emozioni.