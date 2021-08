Francobolli rari, questo vale 2 milioni di euro: potreste averlo voi!

Tra i tanti francobolli rari, ce ne sono alcuni che potrebbero cambiarvi la vita. Questo vale ben 2 milioni di euro

Ormai il mercato dei francobolli rari ha raggiunto cifre folli. Ci sono alcuni esemplari quasi introvabili che possono essere venduti a prezzi in grado di cambiare vite! Che sia per un errore di stampa o per un collegamento con un particolare evento storico, c’è chi riesce a portarsi a casa milioni di euro.

Oggi vi parliamo di un particolare esemplare che, se tenuto in buone condizioni, può andar via anche alla cifra monstre di 2 milioni di euro! Ecco come riconoscerlo subito e come venderlo al miglior acquirente.

Francobolli rari, 2 milioni di euro per “Error of colour”

Viene chiamato Error of colour, ed è uno dei francobolli più introvabili e preziosi in circolazione. Emesso per la prima volta dal Regno di Sicilia nel 1859, può essere venduto alla cifra monstre di 2 milioni di euro. Secondo quanto raccontato dagli esperti di francobollirari.net, nel giugno 2011 uno di questi è apparso in un’asta.

Alla fine, il “fortunato” è riuscito a portarselo a casa alla modica cifra di 1.8 milioni di euro. È così prezioso perché presenta la colorazione blu invece che quella arancione.