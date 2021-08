Fiction Rai, il calendario dei debutti più attesi in autunno: da Alessandro Gassmann alla vita di Carla Fracci tante novità

La battaglia degli ascolti si combatte anche a colpi di fiction e la Rai è pronta, da qui a dicembre, a schierare alcuni dei suoi pezzi forti. Se infatti la concorrenza punterà molto sui reality e sull’attualità, sia Rai 1 che Rai 2 dedicheranno diverse serate alle loro serie tv, con alcuni ritorni importanti accanto a novità assolute.

La prima in assoluto sarà ‘Sul tetto del mondo’, storia biografica del grande scalatore Walter Bonatti e del suo grande amore con l’attrice Rossana Podestà, dal 12 settembre su Rai 1. Nei ruoli due due protagonisti, Alessio Boni e Nicole Grimaudo. Mercoledì 15 settembre, sempre in prima serata ma su Rai 2, invece l’attesissima ottava stagione da ‘L’Ispettore Coliandro‘, con Giampaolo Morelli.

Lunedì 20 settembre su Rai 1 partirà la terza stagione de ‘I Bastardi di Pizzofalcone‘, con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, dai romano di Maurizio De Giovanni. Mercoledì 23 settembre., ancora su Rai 1, il nuovo medical drama ‘Fino all’ultimo‘ con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Loretta Goggi e Violante Placido.

Medici protagonisti anche nell’altra novità stagionale per Rai 1, ‘Cuori‘, che racconta la nascita della prima unità di cardiochirurgia italiana all’ospedale Molinette di Torino. Otto puntate, da domenica 17 ottobre, con Daniele Pecci nel ruolo di protagonista. Dal 3 ottobre al via anche ‘Sorelle per sempre‘ dal 3 ottobre, con Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli.

A ottobre, ancora su Rai 1, la seconda stagione di ‘Imma Tataranni‘, il sostituto procuratore interpretato da Vanessa Scalera insieme a Massimiliano Gallo. E Alessandro Gassmann tornerà anche dall’11 novembre con ‘Un professore‘, accanto a Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin e Paolo Conticini.

Dal 22 novembre il dramma tv ‘Non mi lasciare‘ con Vittoria Puccini, Alessandro Roja, Sarah Felberbaum. Ma tra novembre e dicembre sono previsti anche ‘Romanzo Radicale‘, sulla storia del partito e di Marco Pannella (interpretato da Andrea Bosca) e il tv movie ‘Carla‘, con Alessandra Mastronardi che sarà Carla Fracci.