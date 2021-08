Come si chiamerà il nuovo iPhone? Un documento toglie ogni dubbio

Manca sempre meno all’uscita dei nuovi iPhone. Ma come si chiameranno? Un documento leva ogni dubbio a riguardo

Per i fan di Apple, si sta avvicinando il periodo clou dell’anno: la presentazione dei nuovi iPhone. La seconda metà di settembre sarà infatti il periodo utile per il Keynote di lancio dei melafonini, e gli appassionati non stanno più nella pelle.

Tantissimi i rumors e le indiscrezioni che si stanno rincorrendo a riguardo. Oltre alle caratteristiche a livello software e hardware, c’è anche chi si interroga su una domanda fondamentale: come si chiameranno i nuovi device Apple? Un documento leva ogni dubbio.

iPhone 13, arriva la conferma con un documento ufficiale

Ci ha pensato un documento a confermare tutto: saranno gli iPhone 13 i nuovi melafonini targati Apple. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile 12S o di una versione tutta nuova, ma a quanto pare non sarà così.

L’immagine in questione è stata condivisa da un leaker molto affidabile, e mostra uno degli adesivi che verranno applicati sulle confezioni dei nuovi smartphone top di gamma del gigante di Cupertino.