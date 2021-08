Claudio Bisio, clamorosa rivelazione: accadrà tra pochissime settimane. Il comico e presentatore ha lanciato un’autentica bomba

Chi non ricorda con affetto ‘Zelig‘? Il contenitore dedicato ai migliori comici della scena italiana ha monopolizzato il piccolo schermo per un decennio, reinventando un certo format. A condurlo dalle prime battute furono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, una coppia riuscitissima a Mediaset, con picchi di ascolto davvero da record. I fan per anni hanno sperato in un ritorno, una nuova edizione dello show e ora verranno finalmente accontentati.

Ai microfoni di TgCom24, il presentatore ha ammesso: “Rifaremo Zelig a ottobre, io e Vanessa Incontrada. Ma tu non dirlo a nessuno“. Nel nuovo palinsesto 2021/2022 ci sarà quindi spazio anche per la vecchia-nuova proposta.

Per rivedere Bisio e la Incontrada (impegnati nella prima edizione tra il 2004 e il 2010) bisognerà attendere il 27 settembre. Verranno realizzate tre serate speciali in diretta dal palco del Teatro degli Arcimboldi a Milano.

Claudio Bisio, clamorosa rivelazione: torna ‘Zelig’ con Vanessa Incontrada

Tra i cabarettisti impegnati ritroveremo tutti i big, tra cui: Aldo Giovanni e Giacomo, Checco Zalone, Giuseppe Giacobazzi, Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Ale e Franz. Quindi tutto il top del passato, più qualche comparsa più giovane, per un vero revival al 100%.

Anche per Claudio Bisio e Vanessa Incontrada si tratterà di un ritorno a Mediaset e al loro lavoro in coppia. Nel corso di questi anni si erano divisi per seguire progetti diversi, in reti diverse. Entrambi hanno avuto anche un discreto successo in Rai, tra Sanremo (per il primo) e fiction (per la seconda).

Per la Incontrada il rientro nella televisione privata per eccellenza riguarderà anche un altro progetto di primo piano, ovvero Striscia la Notizia. Sarà dietro al bancone con Alessandro Siani da lunedì 27 settembre con le nuove veline Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, ex di Amici di Maria De Filippi.