Calciomercato Milan, colpo di scena clamoroso: può partire subito!

Calciomercato Milan, una delle stelle del club potrebbe partire a sorpresa in questi ultimi giorni di trattative

Saranno ultimi giorni di calciomercato di fuoco anche per il Milan. Dopo aver ufficializzato Florenzi e Pellegrini, i rossoneri si aspettano di chiudere a breve per il ritorno di Bakayoko e per l’arrivo di un trequartista/esterno destro. Ma non è finita qui.

Come riportato dal Corriere della Sera, continua a tenere banco la questione rinnovi di contratto. Uno su tutti: quello di Franck Kessié. Le richieste dell’ivoriano continuano ad essere distanti dall’offerta della dirigenza milanista, e potrebbe profilarsi un clamoroso colpo di scena.

Calciomercato Milan, Kessié cercato dal Tottenham: parte subito?

Il futuro di Franck Kessié potrebbe essere lontano dal Milan. Tra la società e l’ivoriano c’è ancora distanza sul rinnovo di contratto, tanto che c’è chi parla addirittura di cessione anticipata. Come riferisce il Corriere della Sera, su di lui ci sono Tottenham e PSG, due club in grado di offrirgli un ingaggio ben più alto.

Per non vivere un altro caso Donnarumma o Calhanoglu, la società di via Aldo Rossi starebbe pensando di farlo partire subito per poter incassare denaro da reinvestire sul sostituto.