La Juventus e pochi giorni dalla chiusura del calciomercato è pronta a salutare uno dei suoi uomini migliori: Cristiano Ronaldo.

Era nell’aria il suo addio. In molti credevano fossero i soliti rumors di mercato altri invece, la piccola fetta dei tifosi più realisti, avevano percepito il divorzio già da tempo. Nessuno però si aspettava dovesse finire così all’improvviso. A pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva di mercato, Cristiano Ronaldo dovrebbe salutare il popolo bianconero: destinazione Inghilterra.

Il penta pallone d’oro non si è mai ambientato a pieno nel sistema juventino e così, a malincuore, portando con sé qualche delusione e occasione sciupata, si appresta a ripartire da Manchester con l’obiettivo di vincere la Champions League.

Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo: destinazione choc per il portoghese

Jorge Mendes è stato a Torino e l’incontro con la dirigenza juventina è durato circa un’ora e mezza. Come riportato da CalcioStyle.it, il procuratore del portoghese ha fatto il punto sugli interessamenti di PSG e Manchester City per il suo assistito. Ad aver effettuato un pressing asfissiante per CR7, la squadra di Guardiola che ha offerto un biennale alle stesse cifre dei bianconeri, ossia 31 milioni di euro.

Il City però vorrebbe CR7 solo a certe condizioni: vorrebbe che la Juventus lo liberasse a parametro zero. I bianconeri invece vorrebbero ricavare qualcosa dalla sua cessione e così, sempre secondo CalcioStyle, avrebbero chiesto agli inglesi una contropartita come Sterling o Gabriel Jesús.