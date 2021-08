Calciomercato Inter, non è ancora finita: ultimo regalo per Simone Inzaghi

Calciomercato Inter, i nerazzurri sono a caccia dell’ultimo colpo per completare la rosa. C’è un nome caldissimo

L’Inter è scatenata, e vuole chiudere il calciomercato col botto. Dopo Edin Dzeko, anche Joaquin Correa è finalmente sbarcato a Milano e ha già firmato il suo nuovo contratto coi nerazzurri. Accontentato Simone Inzaghi, dunque, che può avere la rosa giusta per puntare ai massimi traguardi in Italia e in Europa.

Ma a quanto pare, non è ancora finita qui. Marotta ed Ausilio starebbero studiando un ultimo colpo last minute, la ciliegina sulla torta per non rimpiangere più Romelu Lukaku. C’è un nome caldissimo e che potrebbe chiudersi già nelle prossime ore.

Calciomercato Inter, Scamacca è il nome caldo: può arrivare subito

Dopo Edin Dzeko e Joaquin Correa, potrebbe essere Gianluca Scamacca il nuovo ingresso nell’Inter. Un reparto offensivo degno di nota per Simone Inzaghi, che potrà così dimenticare definitivamente Romelu Lukaku.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, tra i nerazzurri e il Sassuolo ci sarebbe già un principio d’intesa: prestito oneroso a 3 milioni di euro e riscatto fissato 27 milioni. Il giocatore vorrebbe però un posto da titolare, e per questo motivo sta tenendo in considerazione altre possibilità.