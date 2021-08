Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena.

Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio tornerà a settembre sul piccolo schermo e, intanto, lo studio di Canale 5 riaccoglie dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori.

Nella giornata di ieri sono iniziate le riprese della nuova stagione di Uomini e Donne. Il pubblico è curioso di conoscere chi saranno i protagonisti di questa edizione del dating show condotto da Maria De Filippi e, ancor prima dell’avvio della trasmissione, è già giunta un indiscrezione.

Anticipazioni Uomini e Donne, ritorna in studio ed è subito scontro: dure accuse

Il Trono Over e il Trono Classico, come nelle passate stagioni, sono insieme in studio. Sebbene per una parte di pubblico gli Over hanno messo un po’ in ombra i tronisti, gli ascolti e il parere dei più deve aver convinto la redazione di Maria De Filippi a non separarli.

Oltre ai già noti nuovi tronisti, Joele Milan e Andrea Nicole, le talpe del Vicolo hanno fatto il nome di una terza tronista: si chiama Roberta ed è di Roma. Stessa città del quarto tronista, Matteo.

Per quanto riguarda il Trono Over le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Armando Incarnato è uscito con una ragazza mentre per Ida sono arrivati due ragazzi. Riccardo Guarnieri è tornato e in studio si è scontrato con Gemma che, oltre a tenere botta al cavaliere, dovrà essere forte per sopravvivere agli attacchi di Tina Cipollari sui suoi ultimi ritocchi estetici alle labbra e al seno.