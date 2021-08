Anticipazioni Uomini e Donne: grandi sorprese nelle prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi. Graditi ritorni e facce nuove

La prima puntata ufficiale della nuova stagione è prevista solo lunedì 13 settembre, ma la stagione di Uomini e Donne in realtà è già cominciata con le prime registrazioni. Come negli anni passati Maria De Filippi e il suo staff sono già al lavoro negli studi romani del dating show e si sono conclusi due giorni di riprese.

Le prime indiscrezioni confermano che ci saranno graditissimi ritorni ma anche tante facce nuove, come ogni volta che gli studi si riaprono. Non potrebbe mancare, e infatti così sarà, Gemma Galgani, la dama delle dame. L’amatissima e discussa signora torinese arriva con una novità importante perché si è rifatta il seno. ma nulla è cambiato rispetto al passato, perché ricominceranno subito le discussioni con Tina Cipollari. Tra i volti noti del Trono Over, confermati anche Armando Incarnato, Ida Platano e Isabella Ricci mentre per ora non ci sono tracce di Roberta Di Padua.

Anticipazioni Uomini e Donne: arrivano anche i primi due nuovi tronisti, pubblico impazzito

Le prime registrazioni di Uomini e Donne hanno anche introdotto protagonisti inediti nel dating show, come i primi due tronisti della prossima stagione. La più attesa è certamente Andrea Nicole, prima tronista trans nella storia del programma, Ma c’è anche Joele Milan, il primo dei due ragazzi sul trono. Gli altri due potrebbero essere Giulietta e Matteo, ma aspettiamo conferme.

Ma ci sono anche le coppie del passato che fanno notizia. Come Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, tra gli ultimi ad essere usciti insieme da quegli studi. Hanno confermato la loro rottura, deludendo i fan.