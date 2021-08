Anticipazioni Beautiful, sconcertante verità: confessione choc di Brooke

Le anticipazioni di Beautiful rivelano ai numerosi telespettatori diversi colpi di scena che cambieranno la trama della soap-opera.

Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, è stata trasmessa per la prima volta nel 1987 negli States mentre in Italia tre anni più tardi, quindi nel 1990. Dopo 31 anni dalla prima puntata, Beautiful è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di fedelissimi telespettatori che ogni giorno si aggira intorno ai 2.8/2.9 milioni fino a toccare punte di più di 3 milioni a puntata nella stagione invernale. Il motivo di tale successo è dovuto alla trama avvincente che ogni giorno si arricchisce di numerosissimi colpi di scena proprio come nel prossimo episodio in onda alle 14.05 su Canale5.

Anticipazioni Beautiful, sconcertata verità: confessione choc di Brooke

Le ultime anticipazioni americane segnalano che Katie ascolta la conversazione tra Bill e Quinn e così ascolta lo Spencer che confida di essere ancora perdutamente innamorato di Brooke. Katie è estremamente delusa e intende avere subito un confronto con Bill, ma l’uomo non è in grado di darle una spiegazione plausibile.

Brooke va a cercare Ridge ma trova Shauna nel letto dell’uomo. Chiede spiegazioni, ma Forrester ribatte che dovrebbe essere lei a spiegare perché ha confidato a Bill che lo amerà per sempre. Shauna e Quinn attendono impazienti di sapere come è andato il colloquio tra Brooke e Ridge e sperano che i due arrivino a una rottura definitiva.

Ridge ha lasciato Brooke e la notizia non può che fare piacere a Quinn. Forrester non è riuscito a perdonare le parole che Logan ha detto a Bill Spencer e il primo pensiero di Ridge, dopo aver rotto in modo definitivo con Brooke, è quello di farsi consolare da Shauna.