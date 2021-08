YouTube pronto a cambiare tutto: la feature sta per essere lanciata

Una nuova super funzione sta per essere lanciata da YouTube. Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto al passato

Continua il lavoro da parte degli sviluppatori di Google per rendere anche YouTube un’applicazione sempre più aggiornata e al passo coi tempi. Tra le tante funzioni in arrivo, ce n’è una che stravolgerà completamente il normale utilizzo del servizio: la modalità picture-in-picture.

Quest’ultima permetterà infatti di continuare a vedere un video anche uscendo dall’app stessa. In questo modo, sarà possibile per esempio ascoltare musica, podcast e molto altro, senza essere vincolati.

YouTube, arriva la modalità PiP (ma solo su iPhone)

Si tratterà almeno inizialmente di una modalità sperimentale, disponibile solo su iPhone e con gli account Premium. Per attivarla, basta aprire un qualsiasi video su YouTube e poi tornare alla schermata principale dello smartphone. Dovrebbe spuntare una casella in basso a destra con il video in miniatura che continua ad andare.

Ancora non è chiaro se e quando avverrà il rollout a livello globale. Per il momento si tratta solo di un test, che terminerà ufficialmente il 31 ottobre prossimo.