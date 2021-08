Uomini e Donne, clamorosa decisione di un ex tronista: tutti a bocca aperta. Nessuno poteva aspettarsi una mossa del genere da parte sua

L’ultima edizione di Uomini e Donne è stata caratterizzata da diversi personaggi che hanno fatto breccia nel pubblico. Sia in tv che sui social, alcuni tronisti hanno spiccato letteralmente il volo, conquistando un seguito quasi inaspettato. Tra questi troviamo sicuramente Giacomo Czerny. Il 25enne di Sarzana (SP) vive ancora con i genitori. Il padre è di origine tedesca e sposò la madre in Italia. Ha due fratelli e ha studiato regia alla Scuola Nazionale del Cinema Indipendente di Firenze. Ora si sta affermando come videomaker e anche su Instagram inizia ad avere un discreto successo. La sua storia d’amore con Martina Grado è nata negli studi di Maria De Filippi. Lui tronista e lei corteggiatrice. Pochissimo tempo per sceglierla e sintonia che non è mai venuta meno in questi mesi.

Il periodo trascorso da Czerny nel programma di Mediaset è stato davvero importante per la sua vita. Addirittura questo lo ha spinto a commettere una piccola pazzia che lui stesso ha voluto condividere con i fan sui social.

Uomini e Donne, clamorosa decisione di un ex tronista: il tatuaggio stranissimo di Giacomo Czerny

Il ragazzo si è fatto un tatuaggio molto particolare, dedicato proprio a Uomini e Donne. La cosa pazzesca è il tipo di immagine che si è andato a disegnare sulla pelle, non proprio quello che uno potrebbe immaginarsi.

L’ex tronista ha scelto di imprimere per sempre i numeri del suo camerino negli studi Elios di Roma, dove avvengono le riprese. A spiegarlo è stato lui stesso su Instagram.

“Volevo ricordare il mio percorso a U&D e ho scelto di tatuarmi il numero del camerino dove passavo gran parte del tempo, insieme all’ansia e la curiosità. Non dimenticherò mai nulla”.

Intanto per lui e Martina Grado si parla di una possibile partecipazione a Temptation Island il prossimo anno. Vedremo cosa succederà.