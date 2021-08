Royal Family, Harry e Meghan nel ciclone: la frecciata di Buckingham Palace. I duchi sono alle prese con un altro attacco proveniente da Londra

Il loro allontanamento porta delle conseguenze inaspettate anche a distanza di diversi mesi. Stiamo parlando ovviamente di Harry e Meghan, la coppia reale più discussa e accusata del globo. I due vivono ormai stabilmente a Los Angeles con i figli Archie e Lilibet e non hanno alcuna intenzione di far ritorno in Inghilterra. Eppure c’è chi a Palazzo sente la loro ‘mancanza‘, non tanto a livello affettivo, quanto pratico.

I membri della Royal Family, infatti, hanno sempre avuto legami con centinaia di enti di beneficenza, organismi e organizzazioni professionali, nonché associazioni con i militari. Tutti questi patronati erano distribuiti tra i vari componenti, per non gravare sempre sulle stesse persone e distribuire in modo equo il lavoro.

Dopo l’addio dei duchi del Sussex, il ritiro dalla scena pubblica del principe Andrea e la morte del principe Filippo, la cosa è diventata meno equa. La Regina Elisabetta, a discapito dei suoi 95 anni, si è ritrovata a dover reggere quasi tutto da sola. Un carico di lavoro che non l’ha mai spaventata ma che inizia a pesare.

Buckingham Palace, per rendere omaggio ai suoi sforzi a twittato: “La regina è patrona di oltre 500 organizzazioni e associazioni di beneficenza! Tra queste ci sono un certo numero di istituzioni musicali come la londonsymphony, la royalchoral e il The Piobaireachd Society, che incoraggia lo studio della musica classica della cornamusa”.

Poi ha aggiunto: “Sua Maestà la Regina, patrona dell’organizzazione benefica, ha sostenuto a lungo le istituzioni musicali e ha regolarmente partecipato a eventi a sostegno dei musicisti durante il suo regno“.

La partenza di Meghan e Harry dal Castello di Windsor significa che i loro patrocini alla fine dovranno essere distribuiti ad altri membri che lavorano nella famiglia. Se questo non avverrà verranno dismessi, con conseguenze comunque negative.

A febbraio Buckingham Palace ha deciso di rimuovere definitivamente tutti i patrocini dalle mani di Meghan e Harry, dopo aver appreso la loro decisione definitiva di non tornare indietro.

La famiglia reale rilasciò una dichiarazione sottolineando come: “Il duca e la duchessa del Sussex hanno detto alla Regina che non torneranno come membri attivi della famiglia reale. A seguito di conversazioni con il duca, Elisabetta ha confermato che allontanandosi dal lavoro della Famiglia Reale non è possibile continuare con le responsabilità e i doveri che derivano da una vita di servizio pubblico.

“Gli incarichi militari onorari e i patrocini reali detenuti dal duca e dalla duchessa saranno quindi restituiti a Sua Maestà. Poi verranno ridistribuiti tra i membri attivi della Famiglia Reale.

“Mentre tutti sono rattristati dalla loro decisione, il duca e la duchessa rimangono membri molto amati della famiglia“. In realtà questi lavori a distanza di mesi sono ancora tra le mani della monarca che per non vederli morire li sta portando avanti tra mille difficoltà. Questo gioco di scarica barile non è piaciuto all’opinione pubblica britannica che sta continuando a criticare l’operato di Harry e Meghan. Ma loro sembrano vivere bene lo stesso.