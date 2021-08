Netflix, centinaia di film in uscita entro fine anno: fan al settimo cielo

La ricca programmazione di Netflix non è destinata a fermarsi. Ci sono centinaia di film in uscita entro la fine dell’anno

Il punto di forza di Netflix è senza dubbio il suo catalogo in continua evoluzione. Ogni mese vengono pubblicati decine di nuovi contenuti tra film, serie TV e documentari. E sarà così ancora per lungo, almeno stando a quanto spiegato dal gigante di Reed Hastings.

Da qui alla fine del 2021, infatti, pare siano in uscita ancora centinaia di nuovi film con attori pazzeschi. Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Jennifer Lawrence e Benedict Cumberbatch: questi sono solo alcuni dei grandi protagonisti in arrivo.

Netflix, I film in uscita entro la fine del 2021

Tantissimi i film in uscita entro al fine dell’anno su Netflix. Tra questi figurano Don’t Look Up, The Power of the Dog, Passing, The Lost Daughter, La Figlia Oscura, Normal People e moltissimi altri. Si tratta di pellicole spesso del tutto inedite e mai viste prima nemmeno al cinema.

In molti casi invece, ad essere offerti agli abbonati saranno i film usciti pochi giorni prima nelle sale, per un servizio che continua ad essere in crescita e vuole stupire ancora tutti.