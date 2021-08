GF Vip 6, indiscrezione pazzesca, svelati i nomi dei 21 concorrenti. Il reality Mediaset è atteso al via il prossimo 13 settembre su Canale 5

Non manca poi molto all’arrivo sul piccolo schermo della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La sesta stagione vedrà il via su Canale 5 lunedì 13 settembre alle 21.30 circa e dovrebbe durare fino a dicembre. Il condizionale è d’obbligo perchè dopo l’allungamento dello scorso anno, causa Covid, tutto è possibile. C’è chi vocifera anche della possibilità di farla diventare l’edizione più lunga di sempre, ma staremo a vedere. Quello che invece da oggi è certo è il cast che entrerà nella casa più spiata d’Italia. Partiamo col dire che da studio la conduzione sarà sempre nelle mani dell’ottimo Alfonso Signorini, confermatissimo dopo il boom di ascolti del 2020. Vicino a lui, come opinioniste doc, troveremo Adriana Volpe, reduce dal GF Vip 4 e recente presentatrice di Ogni Mattina, e Sonia Bruganelli, la compagna di Paolo Bonolis e direttrice della società di scouting SDL.

I personaggi che dovranno resistere invece chiusi nelle quattro mura davanti alle telecamere sono davvero pazzeschi.

GF Vip 6, indiscrezione pazzesca: ecco la lista dei concorrenti

Deianira Marzano, in attesa della comunicazione ufficiale, ha pubblicato una lista in anteprima di tutti i nomi che oltrepasseranno la fatidica porta rossa.

Nell’elenco della blogger, per ora senza conferma definitiva, troviamo sia personaggi già annunciati che alcune sorprese davvero incredibili. Andiamo a vedere insieme di chi si tratta.

Secondo la Marzano ci saranno: Manuel Bortuzzo, Anna Lou Castoldi (figlia di Asia Argento e Morgan), Soleil Sorge, Sophie Codegoni, le tre sorelle eredi dell’ultimo imperatore d’Etiopia, Tommaso Eletti, Manila Nazzaro, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Andrea Casalino (modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne) e Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani).

Tra le sorprese potremmo trovare poi il pugile Carmen Russo e Raffaella Fico, oltre a Giucas Casella, Jo Squillo, la soubrette Ainette Stephens e l’attore Davide Silvestri. Probabile spazio anche all’ex tronista Massimiliano Millicone. Non resta che attendere una ventina di giorni per vederne delle belle.