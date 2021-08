Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, è stata colpita da un grave lutto. A perdere la vita una persona a lei molto cara.

Il tempo passa in fretta e non sempre, il suo corso riesce a cicatrizzare le ferite profonde, come quella provocata dalla perdita di un figlio. Il prossimo 1 settembre ricorre il diciassettesimo anno dalla sparizione di Denise Pipitone, un fatto di cronaca che negli ultimi mesi è tornato alla ribalta.

Il 31 marzo scorso una infermiera russa aveva notato una forte somiglianza tra Piera Maggio, madre di Denise, e una ragazza russa partecipante a una trasmissione televisiva. Poi però gli esami specifici hanno dimostrato che la somiglianza non era altro che uno scherzo del destino e dunque una casualità.

Denise Pipitone, lutto improvviso per Piera Maggio: l’ultimo saluto

Piera Maggio è una donna forte e riuscirà ad ammortizzare anche l’ultimo colpo che il destino le ha riservato: il nonno di Denise Pipitone ha esalato il suo ultimo respiro. Ad annunciare la sua scomparsa è stata Piera Maggio sui propri profili social: “Non c’è età che tenga per l’amore dei figli per i genitori Ciao papà, RIP”

Con queste parole pubblicate, la mamma di Denise ha voluto dare l’ultimo saluto al padre. In poco tempo sono arrivati centinaia di commenti con messaggi di cordoglio nei confronti della donna e della sua famiglia. Tra i tanti si leggono condoglianze, solidarietà e vicinanza per questo momento terribile.