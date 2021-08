Il Milan non ai ferma più. Dopo aver chiuso per Pellegri e a breve per Bakayoko, Maldini è pronto a regalare a Pioli il tanto atteso trequartista.

Dopo gli acquisti di Maignan, Giroud, Ballo Touré, i riscatti di Tonali e Tomori, il prestito biennale di Brahim Diaz e quello di Alessandro Florenzi, il Milan ha chiuso la trattativa per Pellegri. L’attaccante ex Genoa e Monaco è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero e mister Pioli spera di poterlo schierare, anche se per qualche frazione di gioco, nella seconda gara di campionato contro il Cagliari.

Dopo aver regalato la terza punta a a Pioli, Maldini è pronto a chiudere per Bakayoko. L’altro ieri i rappresentanti del francese hanno affrontato la questione del prestito con il Chelsea e hanno appuntamento oggi per la verifica più importante. Il centrocampista la scorsa settimana si è virtualmente promesso ai rossoneri accettando, proprio come fatto da Tonali e in parte da Florenzi, una riduzione dello stipendio da 3 a 2,5 milioni netti di euro.

Calciomercato Milan, giungono le conferme: trattative avviate per il trequartista

Dopo Bakayoko sarà la volta del trequartista. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan sta continuando a trattare con il Bordeaux per l’eventuale acquisto del talentuoso Yacine Adli. Sempre secondo l’esperto di calciomercato in questi minuti l’agente del giocatore è a Casa Milan per parlare con la dirigenza del club rossonero.