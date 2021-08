Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo è deciso: tifosi esterrefatti! Il club bianconero dovrà rinunciare al suo fenomeno

Sembrerebbe tutto fatto per il passaggio di Cristiano Ronaldo al Manchester City. Il campione portoghese sta trattando l’addio alla Juventus in queste ore, all’interno di un maxi domino di mercato che coinvolge anche il Psg e il Real Madrid. L’addio di Mbappè a Parigi è ormai quasi certo dopo la presentazione di un’offerta ufficiale delle ‘Merengues‘ da 160 milioni di euro. Il francese andrà a comporre la coppia transalpina della nazionale con Benzema, lasciando così Messi e Neymar da soli sotto la Torre Eiffel. Non sarà però CR7 a rimpiazzarlo, visto l’inserimento prepotente del City di Guardiola nella trattativa. Non potendo arrivare a Kane, valutato oltre 180 milioni dal Tottenham, gli inglesi si vogliono cautelare con un pezzo da 90 e puntano il portoghese. Secondo quanto riferito, Cristiano Ronaldo sta spingendo per un ritorno in Premier e avrebbe accettato la destinazione.

La Juventus può farlo partire per circa 30 milioni di euro, quello che serve per non creare una minusvalenza. Nella trattativa potrebbero rientrare uno tra Bernardo Silva e il difensore Aymeric Laporte, come contropartita tecnica, mentre sembra escluso Gabriel Jesus.

Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo è deciso: va al Manchester City!

L’accordo sul contratto già c’è, con i 31 milioni di euro netti a stagione che gli verranno garantiti anche dalla proprietà di Abu Dhabi del City.

L’Equipe aggiunge che la fumata bianca può arrivare già entro le prossime 48 ore, con lo sbarco a Manchester atteso per il fine settimana. I tifosi dello United non sarebbero contenti, ma una multinazionale come CR7 ha dimostrato di poter cambiare diverse casacche con discreta disinvoltura, facendo meno scalpore dell’addio di Messi al Barcellona, ad esempio. A questo punto la Juventus, potendo contare su un risparmio loro di 60 milioni (più i 30 del cartellino) darà l’assalto ad un’altra stella del Psg, ovvero Icardi. L’idea è quella di costruire una coppia argentina con Dybala, perfettamente assistita dalla velocità di Chiesa. Un nuovo corso tecnico è in procinto di iniziare a Torino tra lo stupore dei tifosi che non si aspettavano un cambio così repentino a una settimana dalla chiusura della campagna trasferimenti.