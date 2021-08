Calciomercato Inter, Marotta scatenato: altro colpo dopo Correa

Calciomercato Inter, Marotta vuole chiudere un altro colpo dopo l’arrivo di Correa. Ecco le cifre del possibile affare

Ultimi giorni di calciomercato frenetici per l’Inter, alla caccia degli ultimi rinforzi per puntare ai massimi traguardi sia in Italia che in Europa. Dopo l’arrivo di Edin Dzeko, ormai anche Joaquìn Correa è ad un passo dal riabbracciare il suo ex tecnico Simone Inzaghi.

Marotta però è scatenato, e non sembra voglia fermarsi qui. Secondo quanto raccontato da TuttoMercatoWeb, c’è un altro nome che fa gola alla dirigenza nerazzurra e potrebbe arrivare all’ultimo: Scamacca.

Calciomercato Inter, se parte Satriano arriva Scamacca

Scamacca è un nome concreto per l’Inter. Il futuro del giovane Martin Sotriano potrebbe infatti essere a Crotone, con una cessione che costringerà i nerazzurri ad intervenire nuovamente sul mercato.

L’attaccante del Sassuolo è uno dei nomi che più piace alla dirigenza nerazzurra. Un attaccante di peso che potrebbe far rifiatare Edin Dzeko quando serve. Se ne riparlerà nei prossimi giorni.