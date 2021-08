Anticipazioni Una Vita, incredibile colpo di scena: è scomparso!

Le anticipazioni di Una Vita segnalano un incredibile colpo di scena che ci sarà nelle prossime puntate. Tutti i dettagli

Una Vita si prepara ad accogliere nuovi incredibili colpi di scena. Le ultime anticipazioni parlano del segreto di Ildefonso, che scatenerà il caos ad Acacia 38. Camino scoprirà il motivo per cui suo marito non cerca contatti fisici con lei, e anche la sua amica Anabel Bacigalupe capirà che c’è qualcosa che non va.

L’insistenza della Pasamar spinge Ildefonso ad essere sincero, confessando di essere diventato impotente. La figlia di Felicia commette però un gravissimo errore, ossia confidare il segreto ad Anabel. Quest’ultima svelerà infatti la notizia a tutti durante la festa di fidanzamento tra Marcos e Felicia.

Anticipazioni Una Vita, il confronto fra Ildefonso e la moglie

Ma non è finita qui. Sempre le anticipazioni di Una Vita segnalato un confronto tra Ildefonso e sua moglie, senza arrivare ad una conclusione. Camino ha poi anche un’accesa discussione con Felicia, che subito dopo sviene.

Situazione sempre più complicata per Ildefonso che, in preda al panico, decide di scappare e sparisce dalla vista di tutti.